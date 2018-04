El Reus, cap a Riudoms

El Reus no s’ha presentat al concurs per la concessió de l’estadi municipal i aposta per construir-ne un de propi a Riudoms. El president, Xavier Llastarri, i el màxim accionista, Joan Oliver, van explicar ahir, el dia que s’acabava el termini per concórrer al concurs, que les condicions de la concessió “posen en risc la viabilitat del projecte” i que els surt més a compte aixecar-ne un de nou. El cost del projecte de reforma de l’estadi municipal –ja aprovat i anunciat a la LFP– que el Reus afrontaria si s’hi quedés per adaptar-se a les exigències de la Lliga és d’uns 5 milions d’euros, que no podrien ser finançats, ja que la concessió no permet hipoteques. Tampoc permet explotar l’estadi amb actes que no siguin esportius ni tenir un patrocinador que afegeixi el seu nom al de l’estadi. En canvi, tot i que el cost de fer un estadi és més elevat, d’uns 9 milions d’euros, el Reus podria finançar el pagament i treure’n tot el rendiment que volgués. Caldria, això sí, portar a terme una important ampliació de capital.

Hi ha, però, una possibilitat perquè el Reus no es traslladi. El club estaria disposat a comprar l’estadi –sempre que fos aviat i a un preu raonable–, una opció per la qual l’Ajuntament, tot i que la va arribar a estudiar, no aposta. “La nostra decisió no és irreversible, però ho serà aviat. Veiem difícil un canvi en la posició de l’Ajuntament”, va explicar Oliver, que recorda que si poguessin adquirir l’estadi no perdrien la inversió de 600.000 euros que hi han fet des de l’ascens a segona A. De moment, el Reus ja té negociacions avançades per comprar uns terrenys a Riudoms, a tocar del municipi de Reus: “El trasllat no seria complicat. Estaria a uns dos o quatre minuts de l’estadi municipal i posaríem busos per als jugadors del planter.”

Entre tristos i engrescats

“És el dia més trist dels últims anys”, va admetre Xavier Llastarri, contrariat per no haver pogut arribar a un acord amb l’Ajuntament. “Trist, però bonic”, va afegir Joan Oliver, ja que considera que tenir un estadi propi és “engrescador i excitant”. Si finalment el Reus construeix el nou estadi, caldrà un període de transició –de dos o tres anys– per al qual el club necessitarà que la LFP accepti una nova demora en l’adequació del camp a les seves exigències –ja ha estat informada que no es podrà complir el termini de dos anys– i que l’Ajuntament li permeti continuar utilitzant, mentrestant, l’estadi municipal.