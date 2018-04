El Girona renova Portu fins al 2022

Moviment destacat del Girona als despatxos. El club de Montilivi ha confirmat l’ampliació del contracte de Portu per un any més, i el davanter blanc-i-vermell firma amb l’entitat presidida per Delfí Geli fins al juny del 2022. De fet, el murcià va ser un dels primers futbolistes en renovar i vincular-se al projecte fins al 2021 un cop assolit l’ascens a primera l’estiu passat però la gran temporada del futbolista en el debut del club a la màxima categoria estatal l’han revaloritzat d’una manera molt important. Aquesta podria ser una de les claus d’aquesta actualització i ampliació de contracte, que portarà associada un augment de la clàusula del jugador.

Xifres destacables