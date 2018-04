Un salt de qualitat

El Nàstic, molt necessitat de millorar la imatge i els resultats, va fer fins a set incorporacions en el mercat d’hivern. Dos mesos després, el club grana pot fer una valoració positiva dels reforços, ja que han augmentat el nivell de la plantilla i han ajudat a fer més còmoda la situació classificatòria de l’equip. Si després de l’última jornada de gener –la derrota al camp de l’Sporting, que va suposar la destitució de Rodri i la contractació de Nano Rivas– el Nàstic era el dissetè classificat i tenia un sol punt de marge respecte a la zona de descens, ara és catorzè i té les quatre últimes places a sis punts de distància. Ha costat que l’equip tarragoní, malgrat els reforços i el canvi a la banqueta, canviés la tendència, sobretot pel bloqueig al Nou Estadi, però els dos triomfs en els dos últims partits seguits a casa l’han alliberat.

En la victòria de diumenge contra el Valladolid (1-0) va ser decisiu un dels reforços d’hivern, Álvaro Vázquez, autor de l’únic gol del partit. Els gols del davanter cedit per l’Espanyol són fins ara una de les principals aportacions dels reforços d’hivern. N’ha fet quatre: dos han servit als grana per aconseguir triomfs –el gol contra el Valladolid i el marcat a Albacete (0-1)– i un per sentenciar la victòria a Pamplona (0-2), mentre que l’altre, el de la derrota contra el Reus, va ser estèril. Fali ha estat l’altre reforç destacat, ja que no va trigar gens a fer-se un lloc en l’equip –ha estat titular sempre des que va arribar l’últim dia del mercat d’hivern i només s’ha perdut un partit per sanció– i ha enfortit el mig del camp grana amb caràcter i dedicació.

El principal problema de les incorporacions d’hivern del Nàstic han estat les lesions, ja que Fali és l’únic que no s’ha perdut cap partit per problemes físics. Javi Márquez i Julio Pleguezuelo s’han perdut els últims duels, Arzo i Dumitru també van estar algunes setmanes absents i Álvaro Vázquez va tenir una lesió en un turmell que semblava greu que finalment només el va tenir dues setmanes de baixa. Matilla també va tenir algun problema físic quan va arribar, però si està jugant molt poc és perquè no compta gaire per a Rivas. Malgrat les lesions, Pleguezuelo i Arzo han augmentat la competència a l’eix de la defensa –si han estat bé han estat titulars–, Dumitru és una alternativa per a la segona línia d’atac i Javi Márquez aporta qualitat i experiència al mig del camp.