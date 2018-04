Machín: “Vull tornar a veure el Girona que tots coneixem”

El Girona té demà un partit fonamental en la lluita pels llocs d’Europa League, amb la visita del Betis a Montilivi. El duel arriba després del 5-0 a Anoeta. “L’equip estava dolgut, continua dolgut, i ara tenim una revàlida. Volem tornar a ser el Girona que tots coneixem”, ha explicat Pablo Machín. El tècnic ha reconegut que tenen ganes de superar la garrotada del 5-0 i confia fer valer el seu bon rendiment a Montilivi: “No és que haguem de tenir oblidat el partit d’Anoeta, però sí que ens hem de centrar en el de demà. Som forts a casa, ho hem demostrat i volem tornar a guanyar davant la nostra afició.” El Betis, això sí, arriba en plena forma, després de quatre victòries seguides: “És un dels equips que està més en forma i, dels que lluiten per Europa, el que ve amb més força”.

Machín té les baixes de Michael Olunga i Carles Planas, que continuen entrenant-se al marge del grup. Amb 20 jugadors disponibles, el tècnic n’haurà de descartar dos més, demà mateix abans del partit. Machín no ha volgut aclarir res sobre el seu futur: “No vull que un cas particular eclipsi la importància del partit. No n’he parlat, amb els meus representants. Quan s’hagi de comunicar alguna cosa, ja es farà. El més important és el partit del Betis”.