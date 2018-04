Molt més que tres punts

Les veus discordants dins de la directiva que han anat en contra del tècnic Gerard López des que va ser cridat per portar el segon equip del Barça, ara sonen amb més força que mai. La ratxa de set jornades sense guanyar i de tres derrotes consecutives han fet disparar l’alerta al voltant de la figura de l’entrenador, que s’ha mantingut al marge de tot el soroll. El tècnic ha resistit diferents tempestes gràcies a la confiança dels tècnics, Pep Segura i ara José Mari Bakero, i ara el panorama, amb pressions i contrapressions, és de difícil predicció en cas de derrota. L’equip ha tornat a ingressar en el descens pel triomf de la Cultural i falten set jornades per acabar però un pas en fals pot ser definitiu per a un vestidor jove que, d’altra banda, Gerard té apamat.

El que està clar és que un triomf contra l’Osca posposaria el debat. Qui sap si fins a final de curs. El tècnic i l’equip s’aferren a les seves possibilitats per la bona imatge que han donat en els darrers matxs tot i haver sumat quatre punts dels 21 en joc. “En cap moment ens hem deixat anar ni hem deixat de competir. La línia entre el triomf i la derrota ha estat molt fina”, explica Gerard que no vol pensar si es juga el seu futur a El Alcoraz, contra el tercer classificat: “No penso en res més que no sigui en el partit. Si només es valoren els resultats és clar que estem tots discutits, l’entrenador per sobre de tot, però també jugadors i planificació. Soc conscient de la posició que ocupo i no faria una bona feina si no em centrés en el partit i a aportar positivament en la relació amb els jugadors.”

L’Osca, en mala ratxa