Cremant una altra ocasió

El Badalona està esgotant totes les patinades que li quedaven disponibles en el tram final de temporada. Quan falten quatre jornades per acabar, el conjunt escapulat no es pot permetre cedir gaires més punts si vol classificar-se entre els quatre primers, un objectiu, d’altra banda, extralimitat a l’inicial, que era salvar la categoria. Ahir, els de Manolo González van cedir el tercer partit consecutiu sense aconseguir la victòria en un xoc en què es van quedar a la lona després de les dues dianes de l’Ebre. La reacció en forma de gol de Néstor Querol va avivar els ànims però el Badalona ahir es va quedar lluny del triomf.

Els locals es van exposar massa, van sortir a l’atac i ho van acabar pagant. Les dues dianes en el primer temps van arribar després de dues pèrdues, un fet molt significatiu en un equip tan sòlid durant el curs. Pràcticament no havia passat res en el partit quan, en una transició ofensiva, Adri Cuevas va avançar l’Ebre. Prèviament, els escapulats havien amenaçat amb un xut de Rubén Sánchez que va sortir fregant el pal i, després del gol, Robusté hauria pogut canviar tot l’escenari però un defensa va treure la pilota oportunament.

A l’inici del segon temps, el Badalona va rebre una altra clatellada, aquest cop després d’una pèrdua de Rufo, un dels millors jugadors de la lliga des que va arribar en el mercat d’hivern, va propiciar un altre contraatac i la diana de Mainz. Abans, l’exjugador de l’Espanyol B havia amenaçat amb un xut però després de la diana al seu equip li va costar molt sortir-se’n sobretot perquè l’Ebre continuava generant perill amb diverses ocasions. Per inèrcia, la diana de Querol, en un lliure directe ajudat per la barrera, va esperançar a aconseguir l’empat però el marcador no es va tornar a moure.