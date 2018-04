El vestidor, al costat de Gerard

Dins de la banqueta, girat per no mirar el penal i un crit de ràbia, més intens que mai, per celebrar el gol d’Aleñá. Segons després, el capità deixa els seus companys celebrant el gol i insisteix al tècnic que surti de la banqueta per fondre’s en una abraçada amb ell. La gestualitat no va ser gratuïta en la derrota contra l’Osca (2-1) en què l’equip va abandonar el camp amb la tristesa d’haver caigut en zona de descens i amb la sensació de culpabilitat sobre la incertesa del futur del tècnic. La pressió sobre l’equip encara s’accentua més perquè a la situació en la classificació se li ha d’afegir el soroll sobre la possible destitució de Gerard López. La decisió, com ha passat sempre que el tècnic ha estat en entredit al club, és a les mans de José Mari Bakero i Pep Segura, malgrat les opinions d’una part de la directiva que el vol destituït des del mes de desembre i que si hagués pogut, ni l’hauria renovat el juny passat.

Però el vestidor hi vol dir la seva. I en el moment més crític. L’estrella i capità, Aleñá, en la dedicatòria del gol i Alberto Varo, titular contra l’Osca però suplent el 75% de la competició, en l’entrevista posterior al partit emesa en obert per la televisió estatal: “No. De cap de les maneres [preguntat sobre si entendrien un canvi a la banqueta]. Nosaltres estem a mort amb el mister. Ha estat qui ens ha portat fins aquí des de la segona B i tenim plena confiança en ell”, va dir el porter. El vestidor sempre ha estat el màxim valedor de la tasca de Gerard López reconeixent l’atmosfera que el tècnic va generar el curs passat de portes endins i que va permetre que l’equip superés moments difícils durant de la promoció d’ascens per acabar pujant de categoria. Enguany, aquesta química s’ha debilitat en part pels grans canvis que ha experimentat la plantilla en els mercats d’estiu i d’hivern, però tot i així, els pesos pesants es posen del costat de l’entrenador. “Hi ha moltíssimes opinions, molt debats i molts interessos que no puc controlar, però jo poso tota l’energia possible a estar pendent dels jugadors, a gestionar el vestidor i tant de bo m’acompanyi l’encert i la fortuna. És un equip jove”, deia divendres passat Gerard López, que després del partit contra l’Osca hi va insistir: “Tinc confiança i il·lusió [per continuar]. I sobretot i el més important és que els jugadors també la tenen. És l’únic que puc dir. Tot el que és extern ni ho sé ni m’afecta, sincerament. Treballo cada dia, i a partir de demà passat [per avui] posarem el focus en el proper partit.” L’equip va tenir dia de descans ahir i avui es tornarà a entrenar.