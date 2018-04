El Girona es retroba amb la victòria al camp de l’Alavés

El Girona ha trencat una sequera de quatre jornades sense guanyar i, a Mendizorroza, s’ha imposat a l’Alavés per 0-2. Els gols d’Aleix i Stuani serveixen perquè els gironins es mantinguin ben a prop dels llocs europeus en aquest tram final de temporada.

La primera meitat a Vitòria ha sigut distreta i amb oportunitats de gol a les dues porteries. L’Alavés ha començat en millor forma l’enfrontament i en els cinc primers minuts s’ha acostat amb molt perill a la porteria de Bounou. Primer, Guidetti ha obligat al porter marroquí a fer una ràpida sortida per evitar el primer gol local (2’) i, tot seguit, Munir amb una rematada de cap que ha sortit desviada, han estat a punt d’obrir el marcador. El Girona s’ha tret la por de sobre i, amb un onze inicial ple de novetats –Machín ha introduït fins a set canvis respecte la última jornada–, ha començat a créixer. El perill ha arribat principalment per la banda esquerre i els gironins han gaudit d’una ocasió claríssima abans del descans: el Choco Lozano ha pogut rematar de cap tot sol des de l’interior de l’àrea però la pilota, molt centrada, ha anat a les mans del porter Pacheco.

Les bones sensacions amb les que el Girona ha acabat el primer temps s’han mantingut a l’inici de la segona part. Tot i això, la primera arribada clara ha sigut per l’Alavés, que ha vist com li anul·laven un gol a Sobrino (56’). La resposta gironina no s’ha fet esperar i amb un llençament d’una falta llunyana executat per Aleix Garcia ha arribat el 0-1. El mig ha cargolat molt bé la pilota i s’ha colat en la porteria de Pacheco (58’).

El domini gironí s’ha mantingut fins als últims minuts, quan Juanpe ha sigut objecte d’un clar penal que Stuani ha transformat en el 0-2 (82’). En els darrers instants, l’Alavés s’ha llençat a l’atac i ha reduït diferències mitjançant Pina (90’). En l’afegit, el Girona no ha sabut gestionar massa bé la tensió i ha patit més del compte per mantenir el resultat. Al final però, victòria balsàmica d’un conjunt blanc-i-vermell que manté ben vives les esperances de lluitar per entrar a l’Europa League.