“El canvi de tècnic a l’Espanyol segur que sacseja el vestidor”

Pablo Machín ha comparegut davant dels mitjans aquest migdia i ha valorat el duel català de demà a les 12 del migdia contra l’Espanyol. El de Gómara ha remarcat que la destitució a poques hores pel partit de l’entrenador rival l’ha sorprès: “Segur que saben perquè ho fan. Els futbolistes seran els mateixos perquè tampoc hi ha temps per introduir gaires modificacions tàctiques però segur que la decisió representa una sacsejada en el vestidor. Ara són només els futbolistes els que hauran de demostrar que són millors del què es podia pensar pels resultats que han sumat”.

Machín té clar que serà un partit especial i amb alguna cosa més que tres punts en joc: “Per nosaltres és una nova oportunitat de mantenir viva la lluita per entrar a Europa, i l’Espanyol voldrà netejar la seva imatge”. En aquest somni gironí per entrar a competicions europees, el tècnic blanc-i-vermell ha confirmat que la plantilla veurà la final de copa entre el Barça i el Sevilla aquest vespre des de l’hotel de concentració: “Més enllà de la simpatia per un o altre, som professionals i sabem que ens interessa que s’alliberi la setena posició. El cap ens diu que hem d’anar amb el Barça”.

Choco, amb molèsties