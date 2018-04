Màxima concentració

El calendari, les jornades restants, els resultats anteriors, les lesions o els estats de forma. Tot queda en un segon pla i ja només importa l’avui. El Barça B necessita el triomf per tornar a agafar confiança i per enviar un missatge a la lliga que l’equip no està mort mentre altres rivals directes estan revifant. Per això, el cos tècnic està provant-ho tot per intentar sacsejar l’equip. Aquesta setmana ha programat una concentració de dos dies per promoure la unió de grup que tan bons resultats va donar la temporada passada amb l’ascens de categoria.

Tot plegat en una setmana difícil en què, després de la derrota a Osca, ha sobrevolat els despatxos la possibilitat que Gerard López fos destituït. “L’equip mentalment està bé. No he tingut la sensació que els nois hagin rebut cap mena d’influència d’elements que venen de fora”, va dir el tècnic de Granollers, que afirma sentir-se fort i amb confiança en el grup per tirar la situació endavant. “Estem potenciant la unió, la confiança en ells mateixos i la força en el grup. Per això ens concentrem i promocionem activitats que poden ser una bona experiència per a ells”, va afegir el tècnic.

Confiança