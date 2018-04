Gus Ledes, sobre la botzina, dona el triomf al Reus (0-1)

No hi ha hagut temps per a més després que Gus Ledes hagi aixecat la pilota per sobre de la barrera i hagi donat els tres punts al Reus. Els roig-i-negres han aconseguit la quarta victòria a domicili de tot el curs i freguen la salvació amb la punta dels dits gràcies al colpeig del migcampista portuguès en l’última acció del xoc.

L’Albacete ha dominat més en el primer temps i s’ha aconseguit apropar a Edgar Badia en oportunitats d’Arroyo i Zozulia. El Reus ha fregat el gol en una acció de David Haro que ha topat amb la defensa local. En el segon temps, els roig-i-negres han donat una passa endavant però el mur local ha estat molt eficient i més enllà d’un xut de Yoda (54’), no ha existit res en la porteria de Tomeu Nadal fins l’últim minut quan en una falta provocada per Fran Carbia, Ledes ha decantat la balança executant un lliure directe.