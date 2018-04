Sense marge d’error

En ple esprint final, les errades es paguen molt car i concedir avantatge als rivals directes és irreversible. Els punts en joc són més transcendents que mai, i aquesta jornada, amb tan sols tres més per disputar, no en serà cap excepció. Dos dels tres equips catalans que lluiten per acabar la temporada entre els quatre primers classificats i disputar la fase d’ascens, el Lleida i el Badalona, i un dels que intenta evitar el descens, el Llagostera, tenen enfrontaments contra rivals directes.

El Lleida té un partit molt compromès, ja que visita un Hèrcules en dinàmica ascendent i que, després de dues victòries seguides, encara creu en l’ascens. Les seves possibilitats, però, passen ineludiblement per endur-se avui els tres punts. El Lleida, per la seva banda, arriba al duel recarregat de moral després d’haver trencat la setmana passada la ratxa de tres derrotes seguides. El triomf contra el Mestalla el deixa a tres punts del Cornellà. L’equip verd defensarà la quarta posició al seu estadi contra el Peralada, que ha millorat molt en la segona volta, que fa vuit partits que no perd i que vol aprofitar la inèrcia per assegurar la permanència. El tercer equip català immers en la lluita de dalt és el Badalona, que visita el terreny de joc del Vila-real B, segon. Tot un repte per a un equip que després de la gran ratxa de set victòries només ha aconseguit un punt en els tres últims partits i té el quart a tres punts.

En la zona baixa el partit del dia és el que enfronta el Llagostera, dissetè, i l’Atlètic Balears, que té un punt més i ocupa plaça de play-off de permanència. Als blaugrana no els serveix res més que la victòria. L’Olot estarà molt pendent d’aquest partit mentre intenta la gesta de guanyar al camp del líder, el Mallorca. Per últim, el Sabadell busca la victòria al camp del Formentera per no complicar-se la vida.