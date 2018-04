La il·lusió és blanc-i-vermella

L’últim duel català de la temporada a primera divisió promet. Montilivi s’engalanarà aquest migdia per viure una altra cita atractiva per al conjunt de Pablo Machín, que n’ha viscut unes quantes durant la seva lluïda estrena a la màxima categoria i que no troba aturador. Per a l’Espanyol, tampoc és un partit qualsevol. És el primer amb el fins ara entrenador del filial, David Gallego, que haurà tingut tot just un dia per preparar-lo després de la destitució del tècnic, Quique Sánchez Flores, i el director esportiu, Jordi Lardín, divendres al vespre. La temporada s’estava convertint en un suplici per als blanc-i-blaus, i el club, conscient del distanciament entre la plantilla i el tècnic i preocupat per la nefasta dinàmica, va prendre mesures dràstiques per mirar de sortir de l’estat depressiu. Res a veure amb la il·lusió que transmet el Girona, que arriba a la recta final amb tot el dret de considerar-se aspirant seriós a l’accés a l’Europa League.

Després de l’impuls que va agafar amb la victòria de dijous al camp de l’Alavés (1-2), el Girona va rebre ahir a la nit una altra bona notícia. La victòria del Barça en la final de copa assegura l’accés a l’Europa League també al setè classificat, cosa que reforça les expectatives dels blanc-i-vermells. De fet, derrotant avui l’Espanyol, els de Machín accentuarien la pressió als dos principals rivals directes: el Sevilla i el Vila-real. Tant l’un com l’altre han hagut d’ajornar el partit de lliga d’aquest cap de setmana, precisament per la disputa de la final de copa. De manera provisional, per tant, una victòria aquest migdia permetria al Girona avançar en la classificació el Sevilla i situar-se a tan sols un punt del Vila-real.

A l’Espanyol, els maldecaps venien de lluny, perquè la temporada ha estat més que discreta, i ara s’han accentuat. L’equip encadena cinc jornades sense ni tan sols veure porteria, de les quals ha pogut obtenir només dos punts. En tota la temporada, els blanc-i-blaus només han aconseguit una victòria com a visitant: al camp del cuer, el Màlaga.

El primer duel de lliga a Girona entre els dos equips, en un estadi que farà goig, arriba amb els blanc-i-vermells discutint l’espai que feia anys que havia consolidat l’Espanyol com a segon club català. Una nova rivalitat entre dos conjunts més habituats a trobar-se en amistosos i en operacions de cessions de jugadors –un grapat de Cornellà-el Prat cap a Montilivi– que no pas a competir de tu a tu. Carregat d’il·lusió, el Girona confia tornar a vèncer l’Espanyol, com en la primera volta, i continuar somiant anar a Europa.