Qüestió de punteria

L’equip posa fi a 510 minuts sense marcar un gol gràcies a Gerard El triomf a Girona suposa la segona victòria del curs lluny de casa

En un dia no es poden canviar tots els vicis d’un equip però en l’aspecte emocional David Gallego va fer un rentat de cara a l’Espanyol. El tècnic només va tenir una sessió preparatòria per esperonar els seus futbolistes tocant la fibra emocional. La qualitat de la plantilla de l’Espanyol és innegable i ahir a Montilivi els que estaven més exposats eren els futbolistes. Quique Sánchez Flores tindria la seva quota de responsabilitat però la lupa estava sobre els artistes. El partit de l’Espanyol no va ser brillant ni de qualitat, però va deixar rampells d’orgull i de qualitat. La diferència entre el Girona i els blanc-i-blaus va estar a les àrees. Els locals no van enganyar. Els de Machín van mostrar les armes conegudes que els han portat a lluitar per Europa fins al tram final de la lliga. La derrota d’ahir els complica el camí continental. El botxí va ser l’Espanyol; un equip que arribava estabornit i en estat de coma. Cinc partits sense guanyar, cap gol marcat i un punt de quinze. Una ratxa negativa per tremolar. Els números a domicili encara eren més paupèrrims. Només una victòria lluny de casa: el 8 de gener passat contra el Màlaga.

L’Espanyol va anar de víctima propiciatòria del Girona però va sortir amb aires triomfals. Dos moviments quirúrgics i definitius van ser suficients per liquidar el partit. Darder i Gerard Moreno van ser els grans protagonistes. El d’Artà en la seva figura d’assistent i el de Santa Perpetua en la figura de golejador. Dues arribades. Dos gols. Els blanc-i-blaus no van dominar però van ser fiables i eficaços en els últims metres. La seva assignatura pendent al llarg del curs era la definició i ahir els periquitos van guanyar gràcies a aquesta contundència que posava fi a una sequera de cinc partits. Darder es va vestir de mag i va demostrar que quan se sent lliure té una visió de joc privilegiada. Gerard Moreno és un fora de sèrie. 14 gols del 28 que ha marcat l’Espanyol. La meitat dels gols porten el seu segell. El pitxitxi serà un dels gran reclams en el mercat i l’Espanyol ja es va fent a la idea que la seva continuïtat serà força complicada.

Els gols, la definició, van tapar les llacunes ofensives dels visitants. El Girona va sortir escaldat en el marcador però va caure mortificat per la seva indefinició en els últims metres i l’encert d’un Pau molt fi i segur sota pals.

L’Espanyol va sortir amb més intensitat que no pas en els últims partits. Era l’únic signe de canvi que destil·lava l’equip. Els minuts anaven passant i l’Espanyol es descosia per moments. El Girona portava el guió del partit com i cap a on volia. Ho feia gràcies a un futbol vertical, directe i condimentat amb jugades d’estratègia. Els locals desplegaven tot el seu repertori i el seu oponent en tenia prou a treure l’aigua de la barca com podia. El perill s’ensumava d’una manera constant a l’àrea de Pau. Portu, primer, i més tard Juanpe, que es va trobar la resposta de Pau, van tenir dues clares ocasions per avançar els gironins. L’Espanyol sobrevivia davant una allau de joc ofensiu que l’ofegava.

El patiment era notable però l’Espanyol va clavar una queixalada al Girona quan menys s’ho esperava. Falta a la frontal que va treure Sergi Darder per a Gerard Moreno. El davanter embolcallava la pilota amb el pit i rematava amb la dreta al pal llarg. La diana va glaçar Montilivi i va ser tot un alleujament per als blanc-i-blaus. Un equip negat en atac que acumulava 510 minuts sense marcar un gol. Un rècord negatiu que l’ha portat a les catacumbes de la taula i amb la necessitat de treure la calculadora per evitar el descens. La diana no va ser suficient per evitar l’agonia periquita. Els de David Gallego continuaven patint i Pere Pons va tenir l’empat en la jugada següent en un xut en la frontal de l’àrea petita que va impactar al cos de Pau.

L’Espanyol es va posar el vestit d’assassí en sèrie. El Girona continuava posant el futbol però els blanc-i-blaus el motiu que marca la diferència: els gols. Sergi Darder va treure la vareta màgica i en una pilota filtrada va deixar sol Gerard Moreno davant Bounou. El de Santa Perpètua no fallava. Toc suau per sobre del porter. Segon gol del matí. 14a diana del pitxitxi blanc-i-blau que deixa enrere el seu registre del curs anterior, en què va arribar als 13 gols. Aquest gol sentenciava el partit malgrat l’animositat del Girona per revertir el marcador. Un triomf que suposa el segon triomf de l’Espanyol lluny de casa i el col·loca amb 39 punts i amb la salvació virtual a la butxaca. Més enllà de la victòria, els blanc-i-blaus han recuperat part de l’orgull que han anat dilapidant al llarg de molts partits del curs i es van netejar la menta de cara al tram final de lliga.

El Girona fa el camí invers, es queda encallat en la novena posició, amb 47 punts, i veu una mica més lluny l’objectiu continental però això no trastoca un any espectacular.