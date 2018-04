El Barça B continua en caiguda lliure (2-3)

El Barça B no ha pogut evitar la cinquena derrota consecutiva perdent a casa contra el Rayo Vallecano (2-3). Els blaugrana no han perdut mai la cara al partit però amb això no n’hi hagut prou contra un rival que busca l’ascens directe.

El xoc ha romàs igualat durant tot el primer temps fins que, en una jugada aïllada, Palencia ha comès un penal que De Tomás ha transformat. El gol ha estat un gerro d’aigua freda per als blaugrana que, d’altra banda, han tingut un bagatge ofensiu força pobre. En el segon temps, amb el partit controlat, el Rayo ha eixamplat distàncies amb un xut de falta de Bebé que ha picat en el pal abans d’entrar dins de la porteria. La reacció blaugrana ha estat immediata i Monchu, caçant una pilota d’un servei de córner, ha fet l’1-2. Aviat, De Tomás, trencant la cintura de Nahuel ha tornat a posar els dos gols de diferència però una gran jugada personal de Ballou ha retallat distàncies (2-3) a 12 minuts per acabar. Al final, tot i els intents del Barça que, abocat al final, ha generat més perill que en els primers 75 minuts, el marcador no s’ha tornat a moure.