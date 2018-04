El club avança la decisió de comptar amb Pimienta

Bakero i Amor també van ser molt contundents quan van ser preguntats per la seva responsabilitat en la marxa de joves perles del planter com ara Jordi Mboula (Mònaco), Èric Garcia i Adrià Bernabé (Manchester City) o Sergio Gómez (Dortmund). “El 75% de la seva decisió la prenen pels diners”, va dir Bakero: “I l’altre 25% és fer la pretemporada amb el primer equip.” “Nosaltres tenim un model de formació esglaonada en què dictem quin és el moment en què un jugador ha de pujar o no. No són els representants o els jugadors els que ens ho marquen. Nosaltres tenim la nostra opinió i l’executem”, va insistir un dels responsables del futbol formatiu professional del club. “Quan arriben a edat juvenil, el nivell i la competència és molt gran. Però és el moment en què ells han de confiar. Quan arriben a aquest punt, els jugadors han de dir: és el meu moment i aconseguiré arribar al primer equip del Barça”, va assenyalar Guillermo Amor.