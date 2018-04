Especialistes en esprints finals

Si alguna cosa comparteixen Pablo Machín i José Bordalás és la gran capacitat per fer de les seves plantilles uns equips amb una elevada capacitat competitiva. Els dos entrenadors ho han demostrat en les darreres temporades, en què els seus blocs han estat habituals en la lluita per pujar de categoria i, en el cas de l’actual entrenador del Getafe, ha assolit l’objectiu durant dues temporades consecutives. Aquesta temporada, el Girona de Machín i el Getafe de Bordalás s’estrenaven –el conjunt madrileny hi tornava després d’un parèntesi d’un curs–, al màxim nivell del futbol estatal, i a principi de curs poca gent hauria encertat a col·locar els catalans i els madrilenys en la lluita per un objectiu tan ambiciós com és la classificació per a l’Europa League. Els dos tècnics han estat capaços de tornar a liderar els seus equips, injectar-los de nou la competitivitat màxima i diumenge lluitaran per mantenir ben viu el somni de jugar a Europa el curs que ve.

En la seva etapa a l’Alcorcón, cal destacar els 12 punts de 15 possibles que va sumar en el curs 2013/14 i que van permetre al club madrileny lligar la permanència en una temporada que va començar amb Miguel Álvarez a la banqueta i en què l’equip va tocar fons sent vintè classificat a deu jornades per al final. Per contra, en la temporada 2012/13, després d’una magnífica trajectòria, l’Alcorcón es va desinflar i amb 4 de 15 punts va poder lligar la classificació per al play-off però quedant sisè.

En els últims cinc cursos, José Bordalás ha dirigit tres clubs diferents –el Getafe, l’Alavés i l’Alcorcón–, i en tots tres projectes han coincidit la capacitat de treball, l’elevada competitivitat de les plantilles i un final de curs en què han assolit reptes tan complicats com ara l’ascens a primera divisió. Amb els dos clubs que han aconseguit fer el salt a primera divisió –el Getafe i l’Alavés–, el rendiment en les últimes jornades ha estat més que acceptable. El curs passat, amb la classificació per a la fase d’ascens molt encarrilada, el seu Getafe va sumar 7 punts dels 15 possibles, i més destacable va ser la força amb què va assolir l’ascens amb l’Alavés. En les últimes cinc jornades, els bascos només van deixar escapar dos punts.

Els duels entre els equips de Bordalás i el Girona han estat un clàssic de les últimes temporades en la lluita per pujar a primera divisió. El primer cara a cara en aquest sentit i, segurament el més intens, es va viure durant el curs 2012/13, quan l’Alcorcón i l’equip gironí, aleshores dirigit per Rubi, van protagonitzar una bonica lluita per les primeres posicions durant tot l’any i, finalment, en la fase d’ascens, els de Montilivi van apartar del somni els del sud de Madrid. En la temporada 2015/16, l’Alavés va sorprendre tothom en assolir el campionat de 2a divisió A i el premi de pujar a primera amb Bordalás a la banqueta. En els duels directes, a Mendizorrotza es van imposar els vitorians i a Montilivi, en la segona volta, els gironins, que estaven en plena cursa per atrapar els llocs de fase d’ascens. El curs passat, el Getafe dirigit per l’entrenador alacantí va ser la gran amenaça dels gironins en la pugna per assolir la segona posició. Malgrat acostar-se en les últimes jornades, els de Machín van resistir la força de la plantilla de Bordalás en els últims partits.

Aquest curs, doncs, sembla que es mantindrà l’essència dels duels entre Bordalás i el Girona, però l’escenari serà ben diferent. El premi ja no serà un possible ascens, sinó mantenir ben vives les possibilitats de classificar-se per a l’Europa League, un somni només a l’abast d’equips que trenquen esquemes com són els que dirigeixen Machín i Bordalás.