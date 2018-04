El bitllet que falta

El Vila-real B i l’Elx s’han unit aquest cap de setmana al Mallorca en la llista d’equips del grup tercer de segona B classificats per a la fase d’ascens, de manera que ja només queda una plaça per decidir. Entre els equips implicats en la lluita hi ha el Cornellà, el Badalona i el Lleida, que no hi arriben en el millor moment, sobretot si es tenen en compte els últims resultats, als dos últims i decisius partits de lliga. No hi ha cap duel directe entre els implicats, però sí uns quants partits contra rivals implicats en la lluita per evitar el descens.

El Cornellà ocupa la quarta posició, de manera que depèn d’ell per classificar-se per a les eliminatòries. Els punts en contra de l’equip de Jordi Roger són la dinàmica negativa actual –només ha guanyat un dels set últims partits– i el fet que s’enfronta a dos equips amb l’aigua fins al coll a la zona baixa: l’Atlètic Balears a casa i l’Atlètic Saguntí a fora. El tècnic, Jordi Roger, donarà per bo el punt obtingut al camp de la Peña Deportiva si guanyen diumenge. El Badalona, per la seva banda, també està encallat –cinc partits sense guanyar– i li queda un partit complicat –diumenge al camp del Mallorca, que haurà de vèncer per assegurar-se el primer lloc– i un a priori més fàcil, ja que en l’última jornada rebrà un Mestalla que no tindrà res en joc. El tècnic, Manolo González, lamenta l’oportunitat perduda en no haver passat de l’empat diumenge a casa contra el Formentera. El Lleida, finalment, ha caigut fins al vuitè lloc després d’haver perdut quatre dels sis últims partits. Ha de vèncer l’Olot i el Sabadell i esperar ensopegades dels rivals. L’Ebre i l’Ontinyent han aprofitat la mala ratxa dels tres equips catalans per situar-se de ple en la lluita per un objectiu que gairebé havien descartat fa poques setmanes.