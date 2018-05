“Enguany ens hem afermat”

Edgar Badia (Barcelona, 12-2-1992) i el Reus tenen una relació especial. El porter i el club van iniciar un camí junts el gener del 2014 i, des de llavors, han crescut i s’han consolidat en el futbol professional plegats. Ara el sentinella afronta el tram final del curs centrat a tancar una permanència embastada –l’equip té 48 punts– i disfrutar del que queda.

En els últims tres partits han encarrilat la permanència. Com respiren?

Al vestidor hi ha un sentiment de satisfacció, de veure que la feina que hem fet tot l’any ens ha donat el premi de tenir l’objectiu encarrilat amb prou antelació per no patir. Ara ens queden dos o tres punts per tancar del tot la salvació, i mirarem de fer-ho dissabte al Miniestadi.

Com s’ha d’afrontar el tram final, amb la feina feta?

Primer volem donar la tranquil·litat total a l’afició al més aviat possible. Un cop això sigui una realitat, hem d’afrontar el que queda amb professionalitat i també hem d’intentar gaudir, perquè és molt complicat disposar d’aquestes situacions en el futbol. Els jugadors, molts cops, no tenim temps de disfrutar. Tot això ho hem de fer seguint la línia de joc dels últims partits, en què ho estem fent francament bé.

Parla d’una línia de joc. Creu que el model actual és el que s’hauria d’establir al club per continuar desenvolupant el projecte?

Sí. Sé de primera mà que, dins el club, l’objectiu no és estar cada any patint per la salvació. El Reus es vol consolidar a la categoria, perquè cada curs que passa els jugadors coneixen més l’entitat i hi va havent pressupostos més alts per portar millors futbolistes. Això s’ha de fer respectant aquest model, que és atractiu i a tots ens agrada.

Els recursos són importants per fitxar però també per retenir jugadors clau com vostè. Com s’ha vist, en el segon curs a segona?

Després d’un primer any excepcional, amb uns números irrepetibles, aquesta temporada ha estat la consolidació. Els números no són iguals però m’he trobat igual de bé des del punt de vista personal. El club, d’altra banda, també s’ha afermat. Ells van fer un esforç per renovar-me, vaig dir que sí i de bracet del Reus aniré creixent.

Què té el Reus, per a vostè?

Té les persones que van apostar per mi quan no ho estava passant bé. Em van donar la possibilitat de començar de zero i això sempre es valora. A més, aquí he pogut arribar al futbol professional i ho he fet al costat d’un vestidor espectacular. Hi estic molt a gust.

Fa dos anys que destaca en la categoria. No ha sentit cap cant de sirena de cap club?

Jo estic molt centrat a assolir els 50 punts i després ja es valorarà què és millor. Tinc contracte i és difícil que vinguin i paguin per mi. Vull jugar algun dia a primera divisió, però sé que el Reus és un bon lloc per créixer.

Parli’m del ‘mister’. Com ha portat López Garai el canvi de rol, de jugador a entrenador?

Per una part no és fàcil, perquè ha hagut de deixar enrere les relacions personals amb els companys. Això és lògic i funciona així. Però ell és un malalt del futbol, hi ha dedicat moltes hores, ha aplicat un estil de joc fantàstic, i això ha tingut la seva recompensa.

Dissabte juguen al Miniestadi. Té res d’especial aquest partit?

I tant! És un partit molt motivador per a mi. Tot i que vaig estar al Barça entre el benjamí i l’aleví A, la major part de la meva carrera l’he passat a l’Espanyol i sempre hi ha aquesta rivalitat i ganes de guanyar-los.

Com veu el Barça B? Ho tenen difícil, oi?

Sí, s’han posat en una situació molt complicada i tenen un calendari molt difícil. Això sí, amb la qualitat que tenen a la plantilla, si ara encadenen un parell de victòries poden fer el ple de 15 punts.