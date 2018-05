Machín: “No parlaria de fer 9 punts de 9, sinó 3 de 3”

El Girona necessita accelerar en els últims tres partits de lliga per alimentar l’esperança d’accedir a l’Europa League. Pablo Machín, però, manté el discurs de no mirar més enllà del següent partit. “ Jo no parlaria de fer 9 punts de 9, sinó de 3 de 3. Hem de guanyar demà. Primer, perquè és la nostra obligació. Segon, perquè tenim ganes de tornar a sentir el que és guanyar a casa amb la nostra afició”, ha explicat l’entrenador del Girona la vigília del duel contra l’Eibar. Els blanc-i-vermells tenen dos partits seguits a Montilivi, perquè rebran la setmana que ve el València. “Soc reiteratiu, però tot depèn del partit contra l’Eibar. Si guanyem, segur que tindrem avantatge de tornar a jugar a casa, però és que no vull fer comptes. Hem de posar tota l’atenció a competir de la millor manera demà, i que la nostra afició ens ajudi. Si tot surt com pensem, ja podrem considerar com un avantatge tornar a jugar a casa.”

Machín reconeix que el partit de la primera volta al camp de l’Eibar (4-1) va ser dels pitjors de l’equip. “L’Eibar no dona cap pilota per perduda i és molt intens. Necessitem estar al nostre màxim nivell”. El tècnic té la baixa de Pablo Maffeo, sancionat.