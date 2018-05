El Girona perd contra l’Eibar i s’allunya del somni europeu (1-4)

El Girona continua sense aixecar el cap en aquest tram final de lliga i aquest migdia ha perdut a casa contra l’Eibar. La derrota allunya els gironins del somni europeu, que podria quedar descartat dimecres, quan el Sevilla jugarà el partit que té pendent amb el Madrid.

El Girona ha sortit endormiscat al terreny de joc i això ho ha aprofitat l’Eibar per tancar els blanc-i-vermells al seu camp durant els primers vint minuts de partit. A més, la major intensitat dels bascos s’ha fet evident en el primer gol visitant quan Borja García, que tancava com a últim home en defensa, no ha pogut rebutjar amb contundència una pilota i ha donat opció al contraatac rival. Kike García ha fet pujar el 0-1 (8’). El Girona s’ha despertat camí de la mitja hora de joc, i la primera aproximació local ha arribat a la sortida d’un córner que Juanpe ha rematat però el porter Riesgo ha pogut aturar. L’embranzida del Girona ha permès veure diverses accions que podien haver suposat l’empat com un xut desviat des de l’interior de l’àrea de Granell (25’), o una rematada d’Stuani que ha acabat al fons de la xarxa però que el col·legiat ha anul·lat per fora de joc (34’). Quan l’empat s’ensumava a Montilivi, Kike García ha deixat mut l’estadi marcant el 0-2 a la sortida d’un córner.

A mitges