El Reus dona l’estocada al Barça B (0-1)

Un gol de Máyor en el tram inicial del partit i una feinada sensacional durant tot el xoc han donat al Reus la victòria per la mínima al Miniestadi. El conjunt ahir dirigit per Xavi Bartolo –a causa de la recuperació de l’operació de López Garai– ha acabat amb bona part de les esperances del Barça B per salvar-se que ara depenen, en bona part, del partit que juga l’Almeria a Tenerife (20 h).

El Reus sabia que el triomf li certificaria la salvació –de fet, amb el triomf ja ha arribat als 51 punts– i ha aconseguit marcar territori gràcies a una diana de Máyor en una incorporació de Miramon per la banda dreta i una rematada al segon pal. A partir d’aquí, els visitants han aclaparat el temps del partit, dominant la pilota i el territori al seu gust. D’aquesta manera, el Barça B no ha aconseguit apropar-se a la porteria d’Edgar Badia fins el segon temps.

Després de la represa, el guió ha canviat lleugerament perquè el Reus ha cedit la possessió i això ha donat ales als blaugrana que tot i així han anat a remolc. Aleñá ha fregat el gol de l’empat en un cop de cap que ha tret Badia i el juvenil veneçolà Marqués a cinc minuts pel final ha vist com la seva rematada, després d’un desmarcatge interessant, ha sortit fregant el pal. En l’afegit, de nou Ballou, en una rematada amb el cap ha obligat a intervenir a Edgar.