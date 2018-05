Un diumenge decisiu

En les dues últimes jornades en el grup tercer de segona B s’ha de decidir el quart equip que juga la fase d’ascens, el que disputa el play-off per a la permanència i els tres que acompanyen el Deportivo Aragó a tercera divisió. Avui ja podien quedar assignats alguns bitllets i deixar sense cap possibilitat diversos equips. Al Camp d’Esports, per exemple, l’Olot se salvarà de manera matemàtica si guanya i l’Atlètic Balears i l’Atlètic Saguntí no ho fan. El Lleida, però, també necessita els tres punts, en el seu cas per arribar a l’última jornada amb possibilitats d’acabar entre els quatre primers classificats. “En aquests moments és molt important gestionar les emocions. Hi ha tanta pressió...”, afirma el tècnic de l’Olot, Raúl Garrido, convençut que hauran de fer les coses molt bé per imposar-se al Lleida, l’entrenador del qual, Gerard Albadalejo, també opina que la dificultat principal seran els nervis i la tensió. El tècnic considera que no han de pensar en els altres resultats i centrar-se a sortir a guanyar el partit.

L’equip que depèn d’ell per acabar en la quarta posició és el Cornellà, pressionat, però, per la victòria d’ahir de l’Ontinyent, que es col·loca quart provisionalment. “Vull veure el camp ple com si fos un partit de play-off”, afirma el tècnic, Jordi Roger. El rival del Cornellà, que només ha guanyat un dels set últims partits –la qual cosa indica la duresa del tram final per a tots els equips– és un Atlètic Balears amb l’aigua al coll.

L’altre equip català que té possibilitats de disputar la fase d’ascens és el Badalona, que ha de guanyar i esperar les ensopegades dels rivals. Els badalonins, però, tenen un partit complicat, ja que visiten un Mallorca que avui espera segellar el primer lloc. El Sabadell, situat a la zona mitjana, visita el Mestalla, mentre que el Peralada intentarà enllestir la permanència a Vila-real.