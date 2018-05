El Reus enterra un mort

El contrast entre les dues banquetes només d’acabar era la viva imatge no només d’un partit sinó molt probablement d’una temporada. Les abraçades i l’alegria se succeïen entre jugadors i cos tècnic del Reus mentre que Palencia, capità del Barça B, queia a la gespa amb els braços al cap. El destí ja està escrit. El Reus, amb el triomf al Miniestadi i un partit rodó, s’assegura la permanència a la categoria de plata. Allà molt probablement no hi trobarà el Barça B, perdut en una caiguda lliure d’onze partits sense conèixer el triomf i incapaç d’agafar-se a una sola oportunitat.

El partit demanava atenció inicial per als dos equips ja que, a cinc jornades del final, el que hi ha en joc sempre és molt gros. I el Barça B va semblar molt endollat amb una doble ocasió d’Aleñá després d’una gran internada de Cucurella. El Reus es va replegar a temps en la jugada del 10 blaugrana però en canvi va agafar desprevingut Nahuel, indecís en la pressió, va deixar una autopista a Miramon, que va assistir en el segon pal Máyor en el gol visitant. El davanter va marcar per primera vegada des de la jornada 4.

L’intercanvi de cops inicials va deixar el Barça B a la lona, incapaç de reaccionar fins que l’àrbitre no va donar inici al segon temps. Mentrestant, el partit es va convertir en un passeig militar per als visitants, que van dominar el partit a la seva manera: a estones amb la possessió de la pilota, a estones tancant files i, això sí, sense la necessitat d’inquietar el porter rival. Yoda (14’) i Lekic (36’) en dues ocasions aïllades van signar les dues oportunitats del Reus fins al segon temps.

Canvi de sentit