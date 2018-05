El Reus està tranquil i en forma. Ha assegurat la permanència i ha aconseguit deu dels últims dotze punts en joc –la millor dinàmica de la temporada–, de manera que ho té tot de cara per afrontar l’últim objectiu del curs: acabar al més amunt possible, si pot ser per sobre de l’onzena posició amb què va cloure la lliga passada. “Donaria molta magnitud a aquesta temporada”, afirma el tècnic, Aritz López Garai. No tenir res en joc no és cap inconvenient per a un equip que ha fet de l’esperit competitiu el principal tret d’identitat. El partit d’avui, contra un Tenerife que està dos punts i dos llocs per sobre, és una bona pedra de toc en aquest propòsit d’escalada.

El principal problema de l’equip roig-i-negre són les baixes, ja que no pot comptar amb els lesionats David Querol, Ricardo Vaz, Campins, Migue i Pablo Íñiguez, ni amb el sancionat Gus Ledes. A la rereguarda són faves comptades –jugaran els quatre defenses disponibles, que de fet ja són els titulars habituals–, mentre que el dubte es troba en qui substituirà Gus Ledes al mig del camp. Àlex Carbonell, amb un perfil creatiu, i Tito Ortiz, més defensiu, són les principals opcions. En punta, hi ha el dubte de si el cos tècnic roig-i-negre dona continuïtat a Máyor, autor del gol contra el Barça B, o aposta per Lekic, en forma en la segona volta. Hi ha la possibilitat que el Reus jugui amb dos davanters, però com a local no ho acostuma a fer.

Quant al Tenerife, l’arribada de Joseba Etxeberria va reactivar-lo, de manera que van arribar a creure en les possibilitats de disputar la fase d’ascens gràcies a sis victòries en set partits entre març i abril. Després, però, es va desinflar de cop i l’empat sense gols de la setmana passada contra l’Almeria va tallar una ratxa de tres derrotes seguides amb deu gols encaixats. “Quan un equip està fet per a un objectiu i no l’aconsegueix l’estat d’ànim no és l’ideal per competir. Malgrat això, en un partit s’aparca tot”, afirma López Garai sobre l’equip canari.