Els miracles requereixen fe

Queden 12 punts per jugar i el Barça B hauria de retallar una diferència de sis punts per salvar-se. Aconseguir la permanència, amb tot, és una quimera. Mentre hi hagi possibilitats matemàtiques de salvar-se, en tot cas, el filial blaugrana hi batallarà. Aquest és almenys el missatge que Garcia Pimienta intenta inculcar als seus homes. Perquè els miracles succeeixin, cal fe. I el tècnic en té. Això sí, la victòria és a partir d’ara l’únic resultat vàlid.

Tornar de Gijón amb els tres punts al sarró és una fita majestuosa per dues raons: el Barça B està en una dinàmica horrible, ja que encadena set derrotes, i l’Sporting s’està mostrant intractable com a local. Els asturians, motivats des que Rubén Baraja va arribar en la jornada 19, han enllaçat deu victòries a casa. Amb el bagatge que tenen en aquest tram de partits n’hi ha per agafar-se fort: 24 gols a favor i només quatre en contra. Aquests, i també la necessitat del rival de vèncer per mantenir-se en la batalla per l’ascens directe, seran els factors als quals s’haurà d’enfrontar el filial blaugrana. Després de perdre a Saragossa, de fet, l’Sporting té l’obligació d’aconseguir la victòria, un fet que Garcia Pimienta espera aprofitar: “Els dos equips ens hi juguem molt, ells tenen molta pressió, ja que si guanyem se’ls escaparà l’ascens directe. Hem de mirar de jugar amb això, també.” L’entrenador, amb tot, confia a aconseguir un bon resultat que faci ressorgir el seu equip: “Si fem un bon partit hi haurà un abans i un després. En cas de victòria contra l’Sporting donarem feina segur.” Per al partit d’avui, Garcia Pimienta no podrà disposar dels lesionats Oriol Busquets, Arnaiz i Abel Ruiz, però en canvi podrà disposar de Marc Cardona, que va rebre l’alta mèdica. Rubén Baraja, per la seva banda, disposa de tots els homes tret de Juan Quintero, que té problemes físics però amb el qual ja no comptava.