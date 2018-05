El Girona no es pot acomiadar de Montilivi amb una victòria (0-1)

El Girona ha tancat l’any de l’estrena a primera divisió com a local amb una derrota contra el València. Els gironins no han fet un mal partit però els hi ha faltat més encert en la rematada final. El duel, en un ambient molt festiu, ha servit perquè l’afició blanc-i-vermella acomiadés Eloi Amagat.

En la primera meitat, el Girona ha sigut qui més ha buscat la porteria contrària i a través d’accions construïdes per la banda, el Girona ha tingut oportunitats de moure el marcador. La més clara ha sigut una acció de Lozano per l’esquerre, l’hondureny ha assistit Stuani però l’uruguaià no ha rematat bé. El rebuig l’ha aprofitat Borja García que amb una mitja volea ha obligat al porter Jaume a intervenir. Per part valencianista, només la cavalcades de Guedes han creat cert perill però la defensa gironina no ha patit al darrera.

En la segona meitat, el Girona ha pogut portar el pes del partit fins al minut 60, quan un contraatac conduït per Vietto l’ha acabat el mateix jugador argentí amb un bon xut que suposava el 0-1.

A partit d’aquest moment, la dinàmica ha sigut un Girona que ha volgut la pilota i un València que ha sabut generar perill amb ràpides transicions. Per part local, Juanpe, amb una rematada de cap que ha salvat el porter Jaume, i Olunga, que ha enviat la pilota al pal, han protagonitzat les ocasions més clares. En els darrers 10 minuts, Montilivi s’ha pogut acomiadar d’Eloi Amagat. El capità deixa l’equip dela seva ciutat després d’haver-hi jugat a tercera, 2a divisió B, 2a divisió A i primera.