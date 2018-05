Topen amb el mur de Seligrat

El gol del Cornellà va anul·lar qualsevol possibilitat per al Lleida però els de Gerard Albadalejo van lluitar com si els hi anés la classificació fins a l’últim minut. L’ambient a la Nova Creu Alta, amb més de 300 aficionats de la Terra Ferma, es va enrarir amb la diana de Pep Caballé a Morvedre però ni els jugadors ni el cos tècnic blau semblaven saber res del què estava passant a Sagunt. Així, el partit, a mesura que passaven els minuts, es va convertir en una anada i tornada que cap dels dos equips va aprofitar. A Juanto, li van anul·lar un gol en fora de joc en el primer temps i en la segona part, en una jugada embolicada, la pilota va acabar al travesser. Els arlequinats també van estar a punt de marcar per mitjà de Felipe Sanchón, amb dues ocasions aturades per Diego Rivas, i Arturo. Amb tot, la defensa del Sabadell va ser la gran dominadora del partit assegurant el 22è empat del curs i deixant el Lleida, de totes passades, fora de la promoció d’ascens.