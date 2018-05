Explosió volcànica

L’Olot va aconseguir in extremis la permanència a segona B després d’empatar a dos contra l’Elx. Una diana de Barnils en el 90’ va provocar l’èxtasi a la Garrotxa, que va tornar a vibrar i bullir amb el seu equip. El final d’infart per als de Garrido tanca el cercle d’una etapa meritòria amb el valencià en la qual han eixugat el desavantatge respecte a la permanència i han encadenat, finalment, disset setmanes fora de la zona de perill.

Tensió, nervis i ansietat van ser els ingredients que es podien palpar constantment entre els jugadors de l’Olot. La permanència i el futur immediat de molts d’ells estava en joc en 90 minuts decisius i la responsabilitat va engarrotar l’equip de Raúl Garrido, que no va poder portar la iniciativa en els primers compassos del matx.

Tot i que els il·licitans generaven més sensació de perill, l’Olot va disposar de les dues arribades a través de Xumetra (9’). El de l’Estartit va fer una bona centrada per la dreta però ni Marc Cosme, al primer pal, ni Marc Mas, dins de l’àrea petita van poder rematar la pilota.

L’Elx buscava trenar alguna contra i en el 13’, Sory Kaba va tenir la millor ocasió visitant. Una semierrada de Jose va deixar l’atacant sol davant Ginard, però el balear, com de costum, va salvar magistralment el seu equip amb una aturada de llibre. Després dels ensurts inicials, el partit va rebaixar la intensitat –Marc Mas va tornar a tenir un un contra un amb Vallejo però el silenc no va decidir bé (30’) i Blázquez, en l’últim sospir del primer temps va estar a punt de sorprendre al porter rival.

La segona part va començar amb la intensitat sota terra. L’especulació dels dos equips va ser màxima –l’empat els podia servir a tots dos per segellar la permanència, als olotins, o la segona plaça, als elxans–. Les arribades a les àrees contràries van ser mínimes però a mesura que els marcadors es van anar movent, les especulacions van quedar en un segon pla. En el 67’, l’Olot va disposar d’una bona oportunitat, però primer Cosme no va rematar bé una centrada de Blázquez i després Hèctor Simón va topar amb les cames de Zotko, que va bloquejar-li la rematada. En el 70’, el drama i el silenci van fer acte de presència al municipal quan Nino va rematar sol al segon pal un córner, va superar Ginard i va avançar els seus.

El gol enviava l’Olot a la promoció de permanència –per sort l’Atlètic Saguntí i el Formentera perdien– però l’enterrament va durar un minut. Marc Mas es va regirar dins l’àrea per posar la pilota a Cosme. El valencià, amb l’ajuda de Primi, va acabar introduint l’esfèrica a la porteria, la qual cosa va fer recuperar l’alè a tots els presents, que temien per un final d’infart quan Jose va perdre una pilota en la pressió de Sory Kaba. L’atacant va superar Ginard (84’) i va enfonsar els ànims de tothom, menys dels futbolistes de l’Olot, que van treure l’última espurna d’orgull i honor que els quedava per tornar a empatar i aconseguir de nou el punt necessari per evitar la promoció i quedar-se un any més a segona B. Barnils va rematar amb el cor dues vegades dins l’àrea per introduir la pilota i provocar l’explosió volcànica, la salvació.