El Nàstic destitueix el director esportiu, Emilio Viqueira

El Nàstic ha anunciat aquest migdia la destitució del director esportiu, Emilio Viqueira, a causa de la deriva esportiva dels dos últims anys i de la destitució recent de Nano Rivas, la cinquena d’un entrenador en dos anys. Ho ha comunicat el president, Josep Maria Andreu, en una compareixença de premsa acompanyat del mateix Viqueira i amb la presència de tota la plantilla, de directius i de personal del club. “Després del viscut les últimes setmanes teníem clar que havíem d’arribar a aquest acord”, ha afirmat Andreu, que ha agraït la feina i el compromís a Viqueira. El fins ara director esportiu, molt emocionat i agraït amb tothom, ha admès que últimament estava patint i ha acordat la seva marxa després de cinc anys “meravellosos”, perquè el club estigui “tranquil per aconseguir l’objectiu de la permanència”.

La confiança d’Andreu i del consell d’administració en Viqueira, que va arribar al Nàstic el maig del 2013 de la mà de Promoesport, l’agència de representació de futbolístiques que feia poc que havia entrat a l’accionariat del club tarragoní, s’ha anat erosionant els últims temps, per una política de fitxatges que no s’ha traduït en resultats i, sobretot, pel ball d’entrenadors. L’últim ha estat la gota que ha fet vessar el vas: Josep Maria Andreu ja volia fer fora Nano Rivas després de la derrota contra el Llorca, però Viqueira el va aguantar. Les dues derrotes següents, contra l’Osasuna i el Sevilla Atlético, van acabar amb la paciència d’Andreu i Viqueira ja no va poder evitar l’acomiadament de Rivas.

De totes maneres, la feina de Viqueira va donar fruits els primers anys. Amb l’equip acabat de descendir a segona B, Promoesport va invertir en un Nàstic a prop de la fallida econòmica a canvi de portar la gestió esportiva, amb Viqueira al capdavant. L’equip va aconseguir l’ascens a segona A i va estar molt a prop de pujar a primera. Després, però, els resultats es van començar a tòrcer.

Ara, amb l’economia sanejada i la política esportiva dels últims anys en entredit, el Nàstic ja no necessita Promoesport, i el següent pas serà la pèrdua de pes de l’agència en les decisions esportives i, probablement, la seva desvinculació del club.