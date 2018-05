La garantia de tenir Stuani

El Girona va posar la cirereta a un curs excepcional i Stuani, a una temporada de somni que per a l’uruguaià encara continuarà a Rússia. El davanter va anotar els dos gols que van derrotar Las Palmas i que molt probablement faran que els de Machín acabin entre els deu primers en la seva estrena a primera. Encara el poden avançar l’Eibar i la Real Sociedad, tot i que tenen sortides delicades (Atlético de Madrid i Barça). Qui no ho farà és l’Espanyol, que s’havia posat entre cella i cella acabar davant dels blanc-i-vermells com a gran –i alhora pobre– al·licient. La propera supercopa de Catalunya la jugaran els dos millors equips catalans i la classificació ha deixat clar que són el Barça i el Girona.

El factor Stuani

El davanter va arribar a l’estadi Gran Canaria amb 19 gols i en va sortir amb 21. Ell solet es va encarregar de deixar en evidència els dos centrals de Las Palmas, Gálvez però sobretot Ximo Navarro. En el 0-1, la parella fantàstica del Girona es va associar a meravella, amb Portu conduint i centrant i Stuani anticipant-se Ximo i fent el seu desè gol de cap. En l’1-2, l’uruguaià es va marcar un moviment preciós en pocs metres dins l’àrea. Qui millor ho va veure va ser el mateix Ximo, altra vegada retratat. Jémez ja no va voler saber res més del seu central i en la mitja part el va enviar a la dutxa. L’1-2 va servir perquè el Girona agafés novament la iniciativa perquè Las Palmas va aconseguir refer-se del 0-1. Jaime Latre no va perdonar una agafada de samarreta de Pere Pons a Calleri dins de l’àrea. El gol de penal de l’argentí va evitar que Bounou acabés el partit amb la porteria immaculada. Això no passa des de fa mes de dos mesos. En els deu últims partits, el zero ha esquivat el marroquí.

Partit molt fluix