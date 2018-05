Derrota sense conseqüències del Reus a Granada (1-0)

El Reus ha trencat una ratxa de cinc partits sense perdre caient derrotat a Los Cármenes contra un Granada molt necessitat. El conjunt andalús ha fonamentat el triomf en la solidesa defensiva i en un lliure directe de Víctor Díaz en el minut 17.

El partit, en general, ha estat dominat per l’equip de López Garai que ha comès un parell d’errades en la sortida de pilota en el tram inicial i ho ha acabat pagant amb la diana de la derrota. Tot i això, el Reus ha aconseguit reeixir gaudint de nombroses oportunitats en el tram final del primer temps com ara dues incursions d’Álex Menéndez, un xut de Gus Ledes o una passada de la mort de Miramon cap a Lekic que el serbi no ha pogut connectar.

En el segon temps, la por a perdre del Granada, i els xiulets de la seva afició, han tirat cap enrere a l’equip local i això ha curtcircuitat el futbol del Reus que ha anat de més a menys. Les rotacions no li han funcionat a López Garai i els roig-i-negres, ja salvats matemàticament, han marxat de buit de Los Cármenes. El proper partit, penúltim en la competició, serà diumenge vinent contra el Còrdova (20.30 h) al Municipal de Reus.