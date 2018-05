Una estrena per presumir

La victòria a Las Palmas va posar el llacet d’una temporada digna de ser recordada. El Girona s’havia apagat en els dos últims mesos, amb una ratxa (5 punts de 27) que l’amenaçava de fer-lo caure uns quants llocs en la classificació. En el darrer episodi, però, va treure l’orgull i va acabar d’ennegrir la nefasta temporada de Las Palmas amb dos gols de Stuani. Amb la feina feta, l’equip tornava ahir a la tarda cap a casa pendent dels dos partits que tancaven la lliga i que li acabaven de definir en quin lloc acabaria l’estrena a primera divisió. Va rebre una notícia dolenta i una de bona, amb la qual cosa va perdre un lloc respecte a dissabte. El Girona va tancar la primera experiència a l’elit desè, de mitja taula en amunt, com havia fet gairebé tota la segona volta.

L’Eibar va empatar al camp de l’Atlético de Madrid (2-2) i va prendre el novè lloc al Girona gràcies al goal average, resolt de manera contundent (8-2). En l’últim partit del curs, el Barça-Real Sociedad, el Girona corria el risc d’acabar onzè, però la Real necessitava el triomf i no se’n va sortir.

El Girona va satisfer un dels reptes que s’havia proposat per a l’últim partit de lliga. Amb la victòria, els blanc-i-vermells van superar els 50 punts, cosa que no havien aconseguit en l’estrena a segona A ni tampoc en la tercera temporada a plata, i això que hi havia quatre jornades més. Els 51 punts amb què ha acabat l’equip són els mateixos que van assegurar la permanència en l’últim partit de la temporada 2013/14, la de l’arribada de Machín. El mèrit del rendiment del conjunt blanc-i-vermell a l’elit queda reflectit en el percentatge de puntuació. Amb un 44,8% dels punts en joc, el Girona ha superat el percentatge de quatre (2008/09, 2009/10, 2011/12 i 2013/14) de les nou temporades que va encadenar a segona A abans d’assolir l’anhelat ascens. El percentatge que ha assolit a primera s’acosta molt al de la temporada 2010/11, el primer en què el club va ambicionar el play-off d’ascens, tot i que es va desinflar.

Excepció corregida

Després del 0-1 contra el València, que ennegria el balanç a casa (quatre derrotes seguides), el Girona va caure fins a l’onzè lloc. No li passava des de la 18a jornada, la primera del 2018, després de la derrota precisament a Mestalla, que el va situar tretzè. Durant tota la segona volta, l’equip havia estat sempre de mitja taula en amunt. La caiguda de la penúltima jornada va acabar sent una excepció, gràcies al triomf a Las Palmas que ha permès al Girona recuperar un lloc en la primera meitat de la taula.

