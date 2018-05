Un empatx de gols de comiat

El Girona va posar el punt final a un curs de somni amb un partit extra a Vilatenim que va servir per encetar el centenari de la Unió. El 0-6 va ser el menys important, perquè ahir importava més que cap dels 40 futbolistes que van acabar saltant a la gespa no prenguessin mal. De fet, el resultat només va ser la constatació d’una lògica catedralícia: amb tres categories de diferència, que l’equip de primera li clavi mitja dotzena al de tercera és el més normal del món.

Mentre Machín va fer una alineació equilibrada (respecte als que es van quedar a la banqueta), el Figueres va saltar a la gespa amb un onze que si no era el de gala, poc n’hi faltava. Com era d’esperar, no va ser un partit de bioritmes molt alts, però tampoc ho va ser el de Las Palmas i allà hi havia tres punts en joc. Els empordanesos van mirar de contrarestar amb il·lusió la indiscutible superioritat tècnica i física dels blanc-i-vermells, que van controlar el ritme de partit moguts per la batuta d’Aleix Garcia. També va aparèixer Douglas, que va combinar detalls bons (la seva qualitat no es pot posar en dubte) amb cosetes desesperants (cada falteta rebuda anava acompanyada de gesticulacions i protestes). El Girona va començar a marcar diferències amb el 0-1, generat per Pedro Porro, a qui Machín va situar al carril dret. La centrada del juvenil la va convertir en gol Olunga, que va fer valer la seva envergadura per aixecar-se més que ningú. El 0-2, superada la mitja hora, va tenir com a primer protagonista Alcalá, que va fer una passada vertical per Aleix, que des de la línia de fons va teledirigir una assistència guanyadora per a Choco Lozano.

Dues de les accions més aplaudides van ser xuts des de molt lluny, primer de Timor (la pilota es va perdre a fora per poc, 30’) i, ja amb el 0-2, d’Aleix Feixas (Iraizoz va haver de reaccionar ràpidament, córrer cap enrere i desplegar tota la seva envergadura per treure una mà salvadora, 40’).

Com era d’esperar, la roda de canvis va ser molt més perjudicial per al Figueres. El Girona, sense necessitat de prémer a fons l’accelerador, va inclinar el camp cap a la porteria local i els locals van tenir feinada a defensar i encara més a creuar el mig del camp, tot i que amb el 0-4 Joan Pons va tenir una gran oportunitat per marcar el gol de l’honor.

Els gironins van acabar trobant Kevin Soni, que va millorar molt la primera part d’Olunga. El 0-3 hauria necessitat l’ull de falcó, però l’assistent va determinar que Aleix Díaz va aturar la pilota quan ja havia traspassat la línia de fons. En el 0-4 i en el 0-6, va funcionar d’allò més bé la societat entre Portu (va substituir Choco Lozano a 20 minuts del final) i el camerunès, que ahir va estar inspiradíssim en la rematada (fins i tot li van invalidar el que hauria estat el 0-7). Kevin Soni no només es va reivindicar amb un hat-trick, sinó que també va assistir Aday en l’acció del 0-5, resolt magníficament per Aday amb un xut a cama canviada com aquells que fa Coutinho i que es va colar pel pal llarg. Els de Machín, molt superiors, van explotar sovint el carril dret amb Pedro Porro, que va fer unes quantes centrades de mèrit amb la cama dreta. El tècnic va deixar sense jugar Bounou, Ramalho i Maffeo.