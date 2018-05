Irregulars però decisius

La història es repeteix. La temporada passada, el Nàstic es va jugar la permanència en les tres últimes jornades, per a les quals va canviar d’entrenador, i Ikechukwu Uche i Manu Barreiro, que havien estat irregulars fins llavors, van ser clau per aconseguir l’objectiu, el nigerià amb tres dels cinc gols dels grana en els tres partits i el gallec amb els altres dos. En la present ’actual campanya, els tarragonins tornen a afrontar tres duels finals clau, també amb entrenador nou i, de moment, a la primera de les tres finals els dos davanters han tornat a aparèixer. El Nàstic va aconseguir dissabte passat una espectacular victòria contra la Cultural Leonesa (5-3), amb una gran remuntada a la segona part i dos gols de Barreiro i un d’Uche. Els anteriors gols dels dos futbolistes s’han de buscar a la primera volta: el gallec, tot i que ha estat titular habitual a la segona part del campionat, no marcava des de la jornada 21, mentre que el nigerià, amb menys continuïtat, no ho feia des de la 15.

“He passat temps sense marcar, amb menys protagonisme en els últims partits, i Gordillo, quan va arribar, em va dir que confiaria en mi. Per sort li he pogut tornar la confiança amb gols en el primer partit. Em sento alliberat perquè als davanters se’ns demanen gols i feia temps que no en marcava”, va explicar ahir Manu Barreiro, content per haver recuperat l’olfacte golejador “en un partit clau”. Segons l’exdavanter de l’Alavés, la victòria va ser important perquè els va donar molta moral per com es va produir, però recorda que continuen sense marge d’error. “Hem de pensar a fer els sis punts. Primer, però, hem d’aconseguir els tres a Osca, i a veure si la permanència ja és matemàtica”, diu Barreiro, que explica que José Antonio Gordillo es basa a fer les coses fàcils, amb coherència, “ja que no hi ha temps per a molt més”, i a treballar l’aspecte anímic.

Manu Barreiro va arribar en el mercat d’hivern de la temporada passada. En mig curs, va fer sis gols i aquesta lliga n’ha marcat nou. Té un any més de contracte i, tal i com va explicar ahir, espera complir-lo. Uche, en canvi, no vestirà la samarreta grana la temporada vinent. El curs passat va començar bé, però després va desaparèixer de l’equip. El bon final de campanya, amb els tres gols clau, li va donar crèdit per a aquesta temporada, tot i que la seva renovació no es va confirmar fins poc abans de començar una lliga en què ha estat molt irregular.