Una gala de primera

L’arribada i continuïtat del Girona a la màxima categoria va marcar la primera gala del futbol gironí, celebrada ahir al vespre a l’hotel Mas Solà de Santa Coloma de Farners. El club de Montilivi va ser el que més premis va recollir en la gala, amb Àlex Granell (gironí amb passat a diversos equips de la demarcació) com a millor jugador i el de Sant Martí Vell Pere Pons com a jugador amb més projecció, a més d’una menció per la trajectòria al president del club, el saltenc Delfí Geli. Els altres premiats van ser la blanenca del Barça Melanie Serrano (absent a la gala), la de Cornellà del Terri Adriana Rovirola (Santa Teresa), el farnesenc Domènec Torrent (segon entrenador del Manchester City, que va rebre la felicitació de Pep Guardiola a través d’un vídeo) i l’arbitre assistent gironí internacional Aguilar Rodríguez. Hi havia sis premiats i un homenatjat per la trajectòria, però molts dels nominats i dels futbolistes de la demarcació convidats –els que juguen en una màxima categoria– van ser també a la gala. Fins i tot professionals que han competit lluny de casa, com Alan Baró (Central Coast Mariners d’Austràlia) i Berto Fernández, ajudant de Laudrup a l’Al Rayyan. També hi havia Gerard Gumbau (Leganés), Fontàs (Celta), Ivan Balliu (Metz), Gerard Valentín (Deportivo) i els altres dos futbolistes gironins que han competit a primera amb el Girona, Eloi Amagat i Marc Muniesa. La federació catalana va voler fer un reconeixement a tots els jugadors i jugadores citats i els va lliurar una samarreta i una fotografia.

Després dels parlaments i de l’acte de reconeixement als futbolistes de la demarcació que juguen a primera de la seva categoria, va començar el sopar de gala. El plat fort es va reservar per a la part final, amb l’entrega dels premis, un trofeu fet per a l’ocasió amb la silueta de les comarques gironines i una pilota de futbol. L’actor Quim Masferrer va amenitzar la festa.

Amb 380 persones a l’hotel Mas Solà –la federació va haver de limitar les peticions d’última hora–, hi havia una nombrosa representació dels clubs de la demarcació. Dels que tenen els equips sèniors més amunt, hi faltaven el Llagostera i el Palamós. La gala té vocació de continuïtat, possiblement amb periodicitat bianual.