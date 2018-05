Que duri la ressaca

Festa durant la setmana, festa a la graderia durant el partit i festa després amb espectacle pirotècnic. A Osca des de dilluns que celebren l’històric ascens a primera, i el Nàstic espera que tanta celebració passi factura al rival d’avui, ja que necessita la victòria en la lluita per eludir el descens. “Volem guanyar, però no serà fàcil mantenir la concentració”, va admetre divendres el tècnic de l’Osca, Joan Francesc Ferrer Rubi, que avui s’acomiada de l’afició blaugrana. Tot i això, José Antonio Gordillo no se’n refia gens ni mica, ja que recorda que si l’Osca és el líder és perquè té un gran equip, juga molt bé i és ofensiu. Considera, a més, que voldran arrodonir les celebracions amb una altra victòria. El tècnic del Nàstic veu el seu equip motivat i endollat, i alliberat després de trencar la ratxa de cinc partits sense vèncer ni marcar amb l’espectacular victòria contra la Cultural, que els va omplir de moral.

Gordillo es va endur ahir a Osca dinou futbolistes –en descartarà un a última hora–, entre els quals hi ha Fali i César Arzo, acabats de recuperar de les respectives lesions. Després de la victòria en el seu debut a la banqueta grana, el més normal és que el tècnic andalús variï poc l’onze i l’esquema tàctic. Barreiro, Álvaro Vázquez, Tejera i Javi Márquez hauran de tornar a ser importants, igual que Jean Luc i Uche en moments més puntuals, tot plegat per fer que el Nàstic obtingui tres punts vitals que l’haurien d’apropar a una permanència que voldran certificar en l’últim partit contra el Rayo, que avui podria acompanyar l’Osca a primera.