Ascens a ritme de gols

Primer va ser el campionat de lliga i ara l’ascens a segona B. L’Espanyol B va aconseguir tancar una temporada històrica després de superar el Compostel·la en el partit de tornada de l’eliminatòria amb un contundent 4-2. El filial blanc-i-blau va completar una primera mitja hora espectacular en què gairebé va sentenciar el partit, l’eliminatòria i l’ascens de categoria.

El duel va començar de la millor forma per als homes de David Gallego, ja que en la primera acció de partit Iago, un dels homes que va viure el descens la campanya passada, va sorprendre Lucas amb un gol per emmarcar per tot l’escaire. Per la seva banda, el Compostel·la va intentar reaccionar, i fins i tot, va tenir una bona ocasió per mitjà d’Álex Ares, però el seu xut va anar directament al lateral de la porteria d’Edu Frías. Els blanc-i-blaus, però, va anar per feina i van voler sentenciar l’eliminatòria ben d’hora. Joselu va aconseguir el segon gol després d’una centrada precisa de Pedrosa des de l’esquerra. Ja poc després, Javi Puado també va afegir-se a la festa anotant el tercer amb una rematada de cap gràcies a una gran passada de Víctor Gómez. Amb el 3-0 abans de la primera mitja hora de joc, la ciutat esportiva Dani Jarque, que va vestir-se de gala amb gairebé 3.000 aficionats, va convertir-se en una festa.

Reacció i sentència