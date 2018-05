Albacete, fi del trajecte

Del camí que va iniciar el Barça fa tres temporades amb l’obsessió de mantenir el seu segon equip a la segona divisió A, ben pocs rèdits n’ha obtingut. Ni l’impacte dels jugadors joves en el primer equip ha estat ressenyable, ni ha servit per desenvolupar grans projectes tret d’Aleñá, ni ha servit perquè la marca de club quedés reforçada. Aquest trajecte de tres anys va acabar ahir a Albacete, i amb molt bon criteri el club replantejarà la filosofia del seu segon equip. Haurà de ser des de la segona B, ja que ahir els blaugrana van consumar un descens que l’equip es resistia a encaixar des de l’arribada de Garcia Pimienta. La mala ratxa prèvia a l’arribada del tècnic va quedar tallada, però calia un miracle, i, tot i que durant dues jornades va semblar que seria possible, per resultats i per joc, ahir va quedar enterrat amb el 0-0.

El Barça B necessitava molta fluïdesa futbolística perquè l’Albacete va sortir amb l’equip esperat: cinc defenses i tres migcampistes al davant per protegir-se de la qualitat dels blaugrana. I tenint en compte les dificultats que sempre planteja un rival avesat a tancar-se, l’equip va fer un molt bon partit en general. A l’equador del primer temps, Nahuel i Aleñá havien avisat amb dos xuts des de fora de l’àrea que van sortir desviats. I l’Albacete era incapaç de generar cap sensació de perill per la gran feina dels dos centrals, especialment de Tarín, que va guanyar tots i cadascun dels reptes que els dos puntes, Zozulia i Bela, li van plantejar. Així, la primera ocasió dels locals no va arribar fins al minut 36, en què Susaeta va xutar des del vèrtex de l’àrea molt fluix a les mans d’Ortolá. Prèviament, Nahuel hauria pogut colpejar, però en el cara a cara amb Gorosito la partida va ser per al defensa de l’Albacete. I just abans del descans, Tomeu Nadal va aturar un xut d’Aleñá que hauria representat un cop psicològic clau.

El segon temps va continuar en la línia del primer, amb l’Albacete tan protegit però incapaç de posar perill a l’àrea d’Ortolá i amb el Barça batallant per arribar a la porteria del rival. I tot i que el filial blaugrana va trigar ben bé un quart d’hora a fer-ho, va disposar de l’ocasió més clara en una centrada des de la banda dreta de Palencia rematada per Cardona al primer toc. En l’últim instant, Tomeu Nadal es va llançar i va aconseguir desviar prou la pilota amb la punta dels dits per enviar-la al pal. Uns segons després, Carles Pérez va malbaratar un altre acostament blaugrana.

Tot i que els jugadors no sabien que el resultat del Nàstic, combinat amb el seu empat, els enviava a segona B, l’equip es va bolcar a l’atac a la recerca del triomf i es va buidar. El partit es va trencar i els referents blaugrana, Aleñá i Cardona, exhaustos, van desaparèixer. Encara va haver-hi temps, abans que fos substituït, perquè l’ariet blaugrana gaudís d’un mà a mà amb Tomeu Nadal que no va poder resoldre a temps. Però al final va ser l’Albacete qui va acabar rondant el gol amb un xut molt desviat de Cifu i un cop de cap d’Aridane, en un córner, que va marxar fora. Sense energies, el Barça B va consumar el descens.