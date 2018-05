Només faltaven els detalls, i cap de les tres parts volia demorar-ho més. El Girona va anunciar ahir a la tarda la desvinculació de Pablo Machín, al mateix temps que el Sevilla anunciava l’acord perquè el de Gómara s’assegui a la banqueta del Sánchez Pizjuán durant les dues properes temporades. Machín, reunit al matí a l’estadi de Montilivi amb els màxims responsables del club, va pagar el milió d’euros, la clàusula d’alliberament del contracte que el lligava per una temporada més, i avui tornarà a l’estadi per viure ja l’últim acte d’una història d’èxit que s’ha allargat més de quatre anys.

El Girona havia ofert a Machín allargar el contracte per dues temporades més, fins al juny del 2021, tal com va recordar el club fins i tot en el comunicat en què anunciava la desvinculació. El tècnic, però, feia setmanes que s’havia posat a l’aparador i esperava una oferta llaminera, que li va acabar arribant del Sánchez Pizjuán. Després de formar-se com a entrenador en el Numància i de fer una irrupció espectacular a Montilivi, Machín viurà a partir d’ara una altra experiència més exigent, en un club que tenia un pressupost de 150 milions d’euros aquesta temporada –el quart més elevat de la lliga espanyola– i que va guanyar tres títols d’Europa League –hi competirà el curs que ve– entre el 2013 i el 2016.

L’adeu confirmat de Pablo Machín tanca el cicle més brillant de la història del Girona. Machín va arribar a Montilivi el març del 2014, com a tercera via d’un equip que se n’anava a la deriva. Va dirigir les 13 últimes jornades i va celebrar la permanència l’últim dia, contra el Deportivo, després d’estar virtualment a segona B durant uns minuts de la penúltima jornada. A partir d’aquí, el Girona se’n va anar cap amunt. Va ser la sorpresa modesta de la temporada 2014/15, la dels 82 punts marcada per la crueltat del partit contra el Lugo. Però ni el club ni Machín van defallir, i el Girona va tornar a lluitar per pujar –fins a l’eliminatòria definitiva el curs 2015/16, frustrats altre cop en l’últim partit a Montilivi, contra l’Osasuna– fins a convertir-se, el 4 de juny de l’any passat, en el primer club de les comarques gironines a arribar a la màxima categoria. I un cop a primera, i fidel al seu peculiar patró de joc i amb una alineació que s’acostava molt a la de segona A, Machín ha fet rendir també d’allò més bé un equip que va arribar a lluitar per accedir a l’Europa League i que va tancar la lliga en el desè lloc. En quatre anys i dos mesos, el balanç amb Machín és de 83 victòries, 47 empats i 53 derrotes en 183 partits entre lliga i fases d’ascens (més sis de copa, amb tres empats i tres derrotes).

Avui, l’últim capítol

Un cop fet oficial l’acord, Pablo Machín va enviar un missatge a les xarxes socials en què definia com “un conte de fades” la història que ha viscut amb el Girona. “És moment per agrair a totes les persones que m’heu ajudat que aquest conte es faci realitat. Des dels aficionats, que heu crescut de manera exponencial; passant per la inestimable aportació dels treballadors i tècnics del club; i acabant pels autèntics protagonistes: els futbolistes. Tots els que durant aquestes cinc temporades he tingut l’orgull de dirigir i que m’han acompanyat, amb total implicació, en el creixement personal i del club. Les persones passem i el club continua. Molt orgullós de la meva aportació al creixement del nostre Girona FC.” El tècnic viurà aquest matí l’últim capítol, amb una roda de premsa de comiat a Montilivi, acompanyat del president, Delfí Geli, i el director esportiu, Quique Cárcel.

Amb Jordi Balcells