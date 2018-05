Canvi de registre en el filial

El Barça B va certificar diumenge passat el seu descens de categoria que l’equip va anar forjant en la mala ratxa de set derrotes consecutives en el mes de març, abril i maig. La reacció, amb tres partits sense guanyar, no ha estat suficient perquè l’equip pugui remuntar el vol. Ara bé, el fet que aquest descens es veia venir des de feia setmanes, ha permès que el club hagi pensat quin és el camí a seguir per la temporada que ve. El retorn a segona A ja no serà imprescindible i s’aprofitarà al màxim la fornada de jugadors juvenils que pugen per foguejar-los a la categoria de bronze, donant minuts i prescindint, tot el que es pugui, de fitxatges externs que no puguin tenir projecció en el primer equip.

Històricament, els descensos han tingut un efecte revitalitzador en el segon equip blaugrana. Quan el filial va baixar a tercera divisió l’any 2007 es va prescindir del Barça C (que el curs passat es va voler recuperar sense èxit), el 2015, quan l’equip va baixar a segona B, va suposar un canvi de filosofia que tornarà a variar aquest estiu. L’entrada de Pep Segura i Gerard López en el comandament de l’àrea tècnica i la banqueta, respectivament, fa tres temporades va dotar d’un efecte competitiu el filial, que es va reforçar amb tres tipus de jugadors: sub-25 que pugessin el nivell competitiu (com ara Fali, Perea, Arnaiz o Galarreta), jugadors de la casa amb projecció (Aleñá, Palencia o Cucurella) i fitxatges joves estrangers que fessin apujar el nivell i tinguessin projecció (Marlon o Vitinho). Precisament, la tercera pota ha comportat problemes, ja que bona part d’aquests jugadors (Bassey, Bueno, McGuane, entre d’altres) no han complert cap dels objectius, i algun ni tan sols ha debutat.

El descens immediat de l’equip un any després de pujar, el fet que ni Luis Enrique ni Valverde hagin comptat amb cap jugador, a excepció d’Aleñá i l’ascens de Pep Segura –l’ideòleg d’aquesta filosofia– al primer equip han comportat que el Barça B la canviï de cara al curs vinent. Tot aprofitant la fornada de jugadors que pugen del juvenil A, guanyador de la Youth League, el Barça B donarà més protagonisme als de la casa, evitant l’obsessió pel resultat. L’ascens de Pimienta per dirigir el segon equip n’és la mostra principal.