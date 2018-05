Pablo Machín s’acomiada del Girona

Pablo Machín ha fet aquest matí una roda de premsa per acomiadar-se del Girona. El tècnic abandona el club de Montilivi després de cinc temporades plenes d’èxit i l’emotivitat ha estat la tònica predominant d’un acte que posa fi al cicle del de Gómara a Girona: “Sobretot gràcies a tothom pel tracte rebut i gràcies a tots els que m’han ajudat en el trajecte per arribar fins aquí. A tots els que ens fan bons i dolents, els jugadors, gràcies per creure en aquell entrenador gairebé desconegut que va arribar aquí” ha comentat el flamant tècnic del Sevilla.

Machín ha rebut el recolzament d’alguns dels seus exjugadors i treballadors del club en una sala de premsa de Montilivi plena a vessar: “Estic molt satisfet del meu pas pel Girona. Algun moment he tingut temptacions de marxar per les ofertes suculentes que he rebut però ha estat tot ideal. Vaig dir que per marxar havia d’arribar una oferta irrebutjable i aquesta oferta ha estat la del Sevilla” ha sentenciat el ja exentrenador del Girona.