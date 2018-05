Machín: “Altres anys he tingut temptacions, però no del nivell del Sevilla“

El Sevilla ha presentat aquest migdia Pablo Machín. L’ex-entrenador del Girona va tenir una arribada accidentada, ja que el vol d’ahir a la tarda es va cancel·lar i no va aterrar a l’aeroport de Sevilla fins passada la mitja nit. A dos quarts d’una del migdia ha viscut avui el primer dia com a sevillista, encara sense el cos tècnic configurat més enllà del preparador físic Jordi Balcells. La pretemporada començarà el dos de juliol i s’ha mostrat ambiciós des del primer dia. “Em sento afalagat de ser escollit pel Sevilla. Des del primer moment ha estat tot molt fàcil perquè se’m va transmetre que volien que fos jo. Molt content i alhora sé l’exigència que té el club. Amb ganes d’amarar-me de sevillisme i viure tant de bo una temporada històrica.”

Machín ha vist com ja d’entrada li han preguntat si no és massa jove o amb poca trajectòria per un repte tan gran. “Estic convençut que arribo preparat. En el futbol no depèn d’un mateix només, però les oportunitats han d’arribar algun dia i, dins de la meva joventut, he tingut una trajectòria. Els fets marquen la meva trajectòria, sempre he complert els objectius, a vegades fins i tot més. Vull dur el Sevilla on volem.”

El jove entrenador ha explicat per què deixa el Girona, malgrat tenir contracte. Machín ha revelat també que en altres temporades també ha pogut marxar, però l’oferta no era prou atractiva. “No vull faltar al respecte a ningú, però és obvi. La comparació entre un club i altre és inqüestionable. Altres temporades he tingut temptacions, però no eren de l’altura del Sevilla, amb un repte tan ambiciós. Em van transmetre des del primer dia que em volien, que em coneixien d’entrenador, però també com a persona i treballador i no he tingut cap dubte.” L’ex-tècnic gironí no s’ha volgut mullar sobre si intentaria endur-se algun jugador del Girona. “Al Girona tots els futbolistes m’han ajudat a ser millor i a rendir. Primer hem de mirar la plantilla que tenim, que és bona, i quan l’analitzem en profunditat veure’m les opcions de portar altres futbolistes.”

Amb tot, Pablo Machín ha deixat clar que d’entrada mirarà de fer servir el sistema amb cinc defenses que tan bé ha funcionat a Girona, sense renunciar a un canvi. “El fonamental és que l’equip guanyi i em marco d’objectiu que tothom se senti orgullós, que si no es pot guanyar fins l’últim minut ho deixi tot. En el meu anterior club hem treballat de forma peculiar, però més enllà dels sistemes, l’important és la manera de jugar. No em capfico a jugar d’una manera, estic obert a canviar, l’important és que la gent se senti orgullosa de l’equip. Els números queden molt bé, però l’important és estar molta estona al camp rival i amb quants més jugadors millor.”

El tècnic de Sòria, de qui el director esportiu Joaquín Caparrós ha destacat “la fam i coneixement”, ha apuntat a la importància de tenir gent del planter i que conegui el club a la plantilla. I ha ressaltat també que no és un entrenador de perfil defensiu. “”Sempre he procurat ser protagonista, fins i tot en equips de perfil més baix, hi ha diverses formes. He de treure màxim rendiment a la plantilla i ens hi hem de posar quant abans millor per transmetre no només les idees tàctiques, sinó com volem jugar. No vull deixar indiferent a ningú, que tothom se senti orgullós de com ha lluitat l’equip.”