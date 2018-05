Quique Cárcel renova fins el 2022

El Girona ha renovat el seu director esportiu, Quique Cárcel, fins l’estiu de 2022, segons ha anunciat el club aquesta mateixa tarda. Cárcel va arribar a Montilivi l’estiu del 2014 i, des de llavors, el club ha viscut la seva millor etapa, coronada amb l’ascens a primera divisió la temporada passada, on l’equip va assolir l’objectiu de la permanència ben aviat i ha lluitat fins el tram final per classificar-se per a competicions europees.

Demà al matí, a partir de les 11 hores, Quique Cárcel i el Girona oferiran una roda de premsa a Montilivi per presentar l’acord.