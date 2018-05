Carles Duran renova per dues temporades amb la Penya

El Divina Seguros Joventut ha renovat l’entrenador miracle, Carles Duran, fins el 2020 després d’aconseguir la salvació amb un tram final de temporada espectacular. El tècnic va substituir a Diego Ocampo al mes de febrer i, tot i perdre els cinc primers partits, va aconseguir una dinàmica amb vuit victòries que ha permès a la Penya mantenir-se una temporada més a l’ACB. En declaracions al web del club badaloní, Duran s’ha mostrat “molt content de seguir a casa meva i poder seguir creixent junts perquè crec que tenim un camí molt il·lusionant”. “M’agradaria poder comptar amb gran part de la plantilla d’aquesta última etapa; com més jugadors d’aquest grup humà segueixin, millor, i en cas que no es pugui, buscar jugadors que ajudin a competir i a fer créixer els joves”, va dir sobre la planificació per a la propera temporada.

Carles Duran ha diu que la Penya és “un club amb il·lusió i ambició de poder créixer” i assegura que l’objectiu ha de ser “anar més enllà de voler salvar la categoria, que és ara per ara al que aspirem”.