El Terrassa encarrila el pas en l’anada

El Terrassa va tornar a encarrilar la feina a l’Olímpic i va colpejar primer contra el Compostel·la amb un valuós i merescut triomf. Els egarencs van completar un partit força voluntariós en què van avançar-se gràcies a Piera. L’expulsió de Guti per doble groga al tram final va animar el duel, però els locals, lluny d’enfonsar-se, van donar un cop d’efecte amb un gol de cap de David López en l’afegit.

Incentivat per l’ambient de gala que va presentar l’Olímpic davant de prop de 5.000 espectadors, el Terrassa va sortir més endollat, disposat a sotmetre la seva voluntat contra un Compostel·la pacient que esperava ordenat. Els gallecs només mossegaven amb una pressió a l’home quan els egarencs intentaven sortir des de darrere. Els de Cristian García arriscaven quan tocava iniciar el joc contra un rival que no tenia problemes a rifar-la per estalviar-se problemes. La pilota era pels vallesans, però fins a la mitja hora de joc no van apropar-se amb perill a la porteria de Lucas. Daisuke, amb una vaselina bombejada i desviada, primer, i amb un xut tou amb l’esquerra, després, va animar els ànims d’un Terrassa més voluntariós que efectiu.

Conscient de la importància de no encaixar, el Compostel·la no volia cometre errors i deixava jugar el Terrassa, perdent temps quan podia, esperant el seu moment. Els esforços locals no van tenir premi fins a l’inici de la represa, quan va trobar el que no havia tingut en tot el primer temps: desequilibri. Piera va rebre en una posició lateral propera al mig del camp i va fer una conducció marca de la casa. En una diagonal imparable, va anar fent metres i aproximant-se a l’àrea fins que, un cop a la frontal, va superar Lucas amb un xut ras creuat. La diana va tenir un efecte revulsiu al Terrassa, que poc després va fregar el segon en una centrada enverinada de Guti que el porter gallec va refusar a córner amb la punta dels dits.

El partit semblava ben controlat pels locals, que tenien en Ferreira un motor en plena forma. Amb el marcador a favor, el conjunt de Cristian García va continuar buscant la porteria rival. L’expulsió de Guti va obligar-los a fer un pas enrere i va donar aire als gallecs, però una falta d’Àlex Fernández rematada pel central Casas en pròpia porteria va fer esclatar de joia l’Olímpic.