Van der Gragt, primer fitxatge del Barça femení

La primera incorporació del Barça femení per a la temporada 2018/19 és la defensa holandesa Stefanie Van der Gragt. Vestirà de blaugrana fins al 30 de juny del 2020 i arriba procedent de l’Ajax. Va ser campiona d’Europa amb la seva selecció el passat estiu, té 25 anys i també ha jugat al Bayern de Munic i al Twente. “He parlat amb Lieke Martens sobre com va tot aquí a Barcelona. És un avantatge que ella jugui al Barça, això m’ajudarà en la meva adaptació”, ha manifestat en les seves primeres declaracions com a jugadora blaugrana. “Els meus objectius són millorar com a jugadora i guanyar títols”, ha dit també.

Van der Gragt és una central de gran envergadura (1,78m), efectiva en la recuperació i amb bona sortida de pilota. El seu domini del joc aeri li permet ser un valor segur en les accions a pilota aturada. Tot i la seva joventut, és una futbolista experimentada i ja supera les 50 internacionalitats amb Holanda.