Eusebio, en la posició preferent

Quique Cárcel ja fa dies que ha superat la fase inicial d’entrevistes a possibles entrenadors i té la selecció definitiva a sobre la taula amb un nom que ja és clarament el pla A: Eusebio Sacristán. L’extècnic de la Real Sociedad, del Celta i del Barça B està en la posició preferent i si no hi ha un gir inesperat en les negociacions té molts números per ser el substitut de Pablo Machín. Eusebio no ha pogut completar el seu tercer curs a Anoeta perquè el club donostiarra el va acomiadar el passat mes de març (Real Sociedad-Getafe, 1-2, en la jornada 29) després d’una mala sèrie de resultats en la lliga que es van sumar a l’eliminació de l’Europa League a mans del futur subcampió, el Salzburg.

El Girona –l’únic equip que està sense entrenador juntament amb el Real Madrid– ha valorat el coneixement que Eusebio té de la primera divisió (112 partits amb la Real Sociedad). A segona A va dirigir dues temporades el Celta (2008/10) i quatre el Barça B (2011/15).

Quique Cárcel veu en Eusebio Sacristán un tècnic de futur i és possible que li ofereixi un contracte a mitjà termini perquè el de La Seca (Valladolid) pugui desenvolupar el seu projecte futbolístic amb tranquil·litat. El Girona i Eusebio, de 54 anys, tenen les negociacions encarrilades, malgrat que el marge aquest estiu per al club és molt ampli (falta més d’un mes perquè comencin els entrenaments i gairebé dos mesos i mig per a l’inici de lliga). La contractació del nou tècnic ha centrat el dia a dia de Cárcel, que ha desactivat l’apartat de les incorporacions per poder-les consensuar.

Quatre precedents