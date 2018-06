Procés de confecció

La feina als despatxos del Reus, com en tots els clubs, és frenètica aquests dies. El director esportiu, Sergi Parés, té deu futbolistes amb contracte, nou sortides ja han estat confirmades –el club les va fer públiques ahir, tot i que alguns futbolistes ja s’havien acomiadat abans– i hi ha sis casos pendents de resoldre. El més probable és que finalment siguin al voltant de deu o dotze els fitxatges que el club roig-i-negre haurà de fer aquest estiu.

Borja Fernández i Juan Cámara, que han jugat aquest curs cedits, tornaran al Celta i al Barça B, respectivament. A més, Miramón, presentat ahir per l’Osca, i Atienza, a prop del Numància, han rebut ofertes que els han fet canviar d’aires gràcies al seu gran rendiment, mentre que Sillero, Migue García, Máyor, Edgar Hernández i David Haro no entraven en els plans per a la nova temporada. Són els nou noms de la llista de baixes que va anunciar ahir el Reus. Hi ha sis jugadors més que acaben el contracte el 30 de juny, el futur dels quals s’ha de resoldre els pròxims dies. D’entrada, el club treballa per assegurar-se la continuïtat de Vítor Silva, un dels jugadors de més qualitat de la plantilla, que ja en formava part a segona B i que no ha pogut mostrar tot el seu potencial a segona A per culpa dels problemes en un genoll; Tito Ortiz, un comodí que ha complert sempre que ha jugat, i l’extrem Karim Yoda, cedit pel Getafe, que ha completat bones actuacions i amb el qual el Reus vol continuar comptant. Pel que fa a Campins, Álex Menéndez i Guzzo, no es pot descartar que també allarguin el vincle amb el club roig-i-negre.

De moment, i si no reben ofertes temptadores, el Reus continuarà comptant amb el porter Edgar Badia, els defenses Olmo i Íñiguez, els migcampistes Gus Ledes i Juan Domínguez, i els davanters Lekic, Carbia, Querol i Ricardo. El dubte és Carbonell, el contracte del qual, que acaba el 2020, té una clàusula segons la qual el Barça té ara una opció de compra que podria activar.