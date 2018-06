San Lázaro, un malson

Un Terrassa desconegut es va acomiadar del play-off amb una derrota tan justa com cruel. El 3-0 a San Lázaro, el pitjor partit de la temporada, va arribar en el moment més delicat, perquè els vallesans havien aconseguit un avantatge prou còmode a casa i perquè estaven a punt de classificar-se per a la fase final. Sense convicció ni futbol, els egarencs van permetre que el Compostel·la, sense necessitat de fer un gran partit, sortís per la porta gran.

Irreconeixible, el Terrassa va pagar molt cares dues errades defensives en les úniques rematades a porta dels gallecs abans del descans. En el minut 13, Ortega es va estirar per desviar al pal un xut creuat. El rebot semblava propici per a Yayá, més ben col·locat, però qui es va anticipar va ser Tomás, que va rematar de cap i va obrir la llauna. La diana va ser força representativa d’un partit en què el Compostel·la va guanyar més pilotes dividides.

L’error va tenir un efecte perjudicial per al defensa malià, que també va aparèixer en la fotografia del segon gol. Poc abans del descans, Primo es va imposar en el salt a Yayá i va rematar, també de cap, a plaer. Les cares llargues dels terrassencs rumb cap als vestidors ho deien tot. Amb prou feines havien trepitjat l’àrea rival. El Terrassa havia volgut plantejar un partit tranquil, però l’excés de pausa es va convertir en relaxació, especialment a les àrees, on va manar més un Compostel·la massa còmode tot i no ser gaire superior en el joc.

Sense marge de maniobra però amb l’eliminatòria igualada, el conjunt de Cristian García estava obligat a reaccionar. En l’inici de la segona part, però, el malson no va fer sinó empitjorar: Primo va completar la remuntada per als locals amb una conducció sense oposició. El tècnic vermell va reaccionar sacsejant l’equip, però ho va fer tard i amb presses. Un gol hauria obrat el miracle, però el Terrassa no va rematar entre els pals fins al minut 75. La resposta, intents a la desesperada, va arribar tard i va ser insuficient: el Terrassa tornarà a presentar candidatura la temporada vinent a la tercera divisió.